مدبولى: حققنا الاكتفاء الذاتى من الأرز وضوابط لعدم انفلات أسعاره

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تتدخل في تسعير الأرز، وأنه في ظل الأزمة التي كانت موجودة تدخلت الحكومة لمرحلة معينة لضمان الجزء الذي يدخل في المخصصات التموينية، نظرًا لأن الدولة تبيع الأرز للمواطن الذي يستحق بطاقة التموين بسعر مدعم.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الأرز، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة في الفترة السابقة لتحديد تسعير الأرز كان بهدف تجميع أكبر كمية تغطي الاحتياجات التموينية، وفي نفس الوقت كان هدف الدولة وضع الضوابط لعدم انفلات أسعار الأرز للمواطنين غير الخاضعين لمظلة التموين.

ولفت إلى أن الدولة وجدت الوقت مناسبًا لضمان استمرار حرية التداول خلال الفترة المقبلة، مع دخول شهر رمضان، ومراقبة الأسعار مع الغرف التجارية.