موعد امتحانات الترم الثاني للعام الدارسي 2023 والامتحانات الشهرية لصفوف النقل 

يبحث الطلبة والطالبات، عن موعد امتحانات الفصل الدارسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، عبر محركات البحث جوجل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

ووفقا للخريطة الزمنية المقررة، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، جاء موعد امتحانات الترم الثاني 2023، لجميع المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2022، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يلي:

- عقد لصفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية يوم السبت 6 مايو 2023.

- الشهادة الإعدادية في شهر مايو.

- امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت 27 مايو.

- امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 10 يونيو 2023، وتستمر قرابة شهر.

الامتحانات الشهرية لصفوف النقل

كما أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الشهرية ونهاية العام الدراسي الحالي 2023 (الفصل الدراسي الثاني)، قائلا إنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لشهري مارس وأبريل ورقيا بالمدارس، على أن تعقد امتحانات الترم الثاني 2023، مشيرا إلى أن الطلاب ليسوا في حاجة لأن يتدبروا على آلية عقد الامتحانات الإلكترونية.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما وعاجل بشأن آليات وعقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

وشدد وزير التربية والتعليم، في الكتاب الدوري، على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت عدم عقد اختبارات فى شهر رمضان، لجميع الصفوف الدراسية.