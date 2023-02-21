الثلاثاء 21 فبراير 2023
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تحقيقات ومتابعات

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية النظرى والعملي لعام ٢٠٢٣

امتحانات
امتحانات

يبحث العديد من المعلمين وطلاب الدبلومات الفنية عن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٣ وقد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة التفاصيل عن امتحانات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٣ ترصدها الدستور حسبما أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بيان صحفي رسمي.

منذ أيام قليلة اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية النظرى والعملي لعام ٢٠٢٣

ويقول الدكتور رضا حجازي: تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 وهذا هو الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم بشأن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٣.

وحول آليات امتحانات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٣، قالت وزارة التعليم: تم فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (تجارى -  فندقي - زراعي -صناعي) للعام الدراسي 2022/2023، وتم إعداد ومراجعة كتيب التعليمات بشأن إجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2023 وتم طباعته وتم تسليمه.

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وأعلنت الوزارة عن استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٣، مشيرة إلى أنه جارى تحديد مواعيد انتداب العاملين بلجان سير الامتحان وتقدير الدرجات (خطة الندب) على أن يبدأ تقدير الدرجات لجميع النوعيات ابتداء من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 مع مراعاة ظروف كل نوعية (تجارى - فندقى – زراعى – صناعى) من حيث العجز والزيادة في هيئات التدريس.

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