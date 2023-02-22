بعد مواجهة صن داونز.. موعد مباراة الأهلى القادمة والداخلية في الدورى المصرى

موعد مباراة الأهلى القادمة والداخلية فى الدورى، هو ما تبحث عنه جماهير القلعة الحمراء، وخاصا بعد الفوز على أسوان فى الجولة التاسعة عشر بالدورى بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ويبحث الاهلى عن مواصلة انتصاراته بالدورى، وعدم التعرض لأى كبوة للاستمرار على قمة الدورى الممتاز، وعدم منح منافسيه فرصة الاقتراب من القمة.

موعد مباراة الأهلى القادمة والداخلية فى الدورى المصرى 2023

يلتقى الأهلى مع الداخلية فى المباراة القادمة بالأسبوع العشرين بمسابقة الدورى وذلك على ستاد الاهلى والسلام فى تمام السابعة مساء الثلاثاء القادم 28-2-2023، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباراة، عبر قناة أون تايم سبورت اتش دى 1.

ويتربع الاهلى على قمة الدورى المصرى برصيد 40 نقطة من 16 مباراة، فيما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، وبفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 18 مباراة.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى الأبطال 2023

وقبل مواجهة الأهلى مع الداخلية، تنتظر المارد الأحمر مواجهة قوية أمام صن داونز الجنوب افريقى، فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى ابطال أفريقيا.

ويستضيف الاهلى نظيره صن داونز فى التاسعة من مساء السبت القادم على ستاد الاهلى والسلام فى مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وتنقل مجموعة قنوات بى أن سبورت المباراة لكونها الناقل الحصرى للبطولة. فى منطقة الشرق الأوسط، كما تنقل تايم سبورت المباراة. على التردد الارضى.

ويحتل الاهلى المركز الثالث فى مجموعته بدور المجموعات برصيد بلا رصيد، حيث خاض مباراة واحدة وخسر أمام الهلال السودانى، فيما يتربع صن داونز الجنوب افريقى على قمة المجموعة برصيد ست نقاط من الفوز على الهلال والقطن الكاميرونى، ويأتى الهلال فى المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط، ويقبع القطن فى المركز الأخير بلا رصيد.