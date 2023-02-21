بعد ظهوره مع لاعبى الأهلى.. والد الطفل الأسوانى لـ«الدستور»: «سعادتى بالدنيا»

بعد ظهوره برفقة لاعبي النادي الأهلي، وسط أجواء من البهجة والابتسامة المرتسمة على وجوه الجميع، حاور "الدستور" الطفل الأسوانى عبدالله ووالده والذي كشف عن تفاصيل لقاء نجله باللاعبين.



حيث قال محمود كامل أحمد، سائق بمشروع العون الغذائي، عمره 52 عامًا، والد الطفل صاحب الصورة، إن نجله عبدالله من ذوي الهمم ومريض فشل كلوي أيضًا، لذلك يجلس على كرسي متحرك، وإنه يحب النادي الأهلي وجميع اللاعبين بشكل كبير وكانت أمنياته أن يراهم عن قرب، موضحًا أن نجله توارث حب كرة القدم منه، حيث إنه على الرغم من كبر سنه إلا أنه يفضل لعب وتشجيع الكرة حتى الآن، وجميع العائلة تشجع فريق الأهلي.



وأضاف لـ"الدستور" أن له جارًا يدعى ممدوح رضوان أخبره أنه بمجرد قدوم فريق النادي الأهلي سيحاول جاهدًا أن يجعل نجله يراهم جميعًا عن قرب ويلتقط الصور التذكارية برفقتهم، مشيرًا إلى أنه بالفعل تحقق ذلك بفضل الله وجهد جاره في إخبار كابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ووافق على مطلبه.



وأوضح أنه توجه برفقة نجله في تمام الساعة الـ12 ونصف ظهرًا وتمكنوا من الوصول للداخل واستطاع نجله أن يرى اللاعبين ويلتقط الصور التذكارية برفقتهم تزامنًا مع يوم ميلاده، لافتًا إلى أن اللاعب الجزائرى أحمد قندوسى أهدى التيشيرت الخاص به لنجله مما جعله سعيدًا جدًا.

وعبر لـ"الدستور" أنه سعيد جدًا لتحقيق أمنية نجله المريض قائلًا: "شعوري سعيد بالدنيا واللي فيها إن ابني انبسط بالشكل ده"، مشيرًا إلى أنه بعد رؤية نجله للاعبين شاهد المباراة في الاستاد حتى انتهائها.

من جهته قال الطفل عبدالله محمود، عمره 12 سنة، بالصف السادس الابتدائي، صاحب الصورة: "أنا فرحان خالص إني عرفت أشوفهم أنا بحب الشناوى وقندوسي جدًا ولما قندوسي إداني التيشيرت بتاعه لبسته".



وأضاف: "أنا حاسس بفرحة كبيرة لأني بتابع كرة من وأنا صغير وكان نفسي أشوفهم، شكرًا للنادي الأهلي".