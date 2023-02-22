الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

ماذا يفعل الأهلى مع أولاده المخلصين بعد اعتزالهم؟.. وليد سليمان يجيب

وليد سليمان
وليد سليمان

قال الكابتن وليد سليمان، نجم النادي الأهلي السابق، إنه قرر يبدأ مشوار جديد من بدايته بعد اعتزاله، مؤكدًا أنه يفكر في الإدارة، والنادي الأهلي يقف إلى جانبه بشكل كبير جدًا. 

 

وأضاف الحاوي وليد سليمان، خلال لقاءه ببرنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنه أخذ كورسات في الجامعة الأمريكية في الإدارة، ويوجد دبلومة بجامعة القاهرة، كما أن هناك  ثلاث فترات معايشة في أوروبا" 

 

وأكد الحاوي وليد سليمان، أنه لا يريد العيش على تاريخ الكرة، معقباً:"حاسس إن ناس كتيرة من الممكن أن يساعونني ويقفوا بجانبي ،  بسبب أنني لعبت بالنادي الأهلي، وفارقة عني في التعليم، لكن من المؤكد أن يأتي أناس من بعدي، معقباً: “عايز أبدأ الطريق منذ بدايته مثلما بدأت كرة منذ صغري في أندية مغمورة”.

 

وتابع:"حابب أني أتعلم، وأسافر وأتخذ معايشات في الخارج، وذلك حتى أستطيع أن من خلال الإدارة ة والخبرات التي من الممكن أن يمتلكها يستطيع ان يفيد الناي المتواجدة".

 

وعن رد فعل زملاءه بسب اعتزاله، قال، إنها كانت صعبة بالنسبة لهم، حيث أنه أثناء تواجدهم في المدرج بعد أخذهم المركز الثالث، كنا ذاهبين لمشاهدة المباراة النهائبة لتشيلسي، وكانوا من المفترض اعطاءهم الميداليات بعد المباراة، معقباً: "كانوا يجلسون إلى جانبي ووجدو أنني أعلنت".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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