الأهلي يوافق على قرار كولر بحسم ملف متولي وياسر إبراهيم

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول على إعلان تمديد عقد الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود متولي مدافعي الفريق عقب مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المحدد لها السبت القادم.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي أنهت التجديد للثنائي في وقت سابق ولكن تحدد جلسة جديدة لتوقيع العقود مع الثنائي وفقا لرؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد مباراة صن داونز في الجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقي من أجل الحفاظ علي تركيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

وأكد المصدر أن التمديد سيبقى في عقد محمود متولي 4 سنوات مع الفريق حيث يتم تمديد عقده 3 مواسم بخلاف الموسم المقبل المتبقي في عقده بينما سيبقى في عقد ياسر إبراهيم 3 سنوات مقبلة مدة العقد الجديد حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأشار المصدر إلي أن أولويات السويسري كولر في ملف تجديد عقود الخامسي جعلته يوافق علي حسم ملف الثنائي متولي وياسر إبراهيم ومنحه فرصة لحسم موقف الثلاثي حسين الشحات ورامي ربيعة وأيمن أشرف.

وأوضح المصدر أن كولر ما زال يتحفظ على مستوى وأداء أيمن أشرف واستبعاده منذ عودته من إصابته بخشونة في الركبة ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق وتم أيضا استبعاده من قائمة الفريق في مونديال الأندية بالمغرب مؤخراً مما يشير إلي إمكانية رفض التجديد إلي اللاعب مع الفريق بينما مازال استمر رامي ربيعة قائماً بعد مشاركته في الأونة الأخيرة مع الأهلي ونال إشادة من كولر بعد توظيفه في أكثر من مركز.

الدوري الممتاز| كولر: قدمنا مباراة كبيرة وحققنا المطلوب أمام أسوان

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أسوان في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن عزز صدارته لبطولة الدوري، وأظهر اللاعبون أداءً مميزًا للغاية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه سعيد للغاية بالحضور المميز لجماهير الأهلي في المدرجات، وهو ما منح اللاعبين دوافع كبيرة، انعكست على ما قدموه خلال اللقاء.

وأضاف: «خلال الساعات الماضية تحدثت مع اللاعبين عن الأخطاء التي وقعت في لقاء الهلال السوداني، وعملنا على علاجها، ونتعامل مع كل مواجهة بشكل مختلف ومستقل، وكان من المهم أن نحقق الفوز في الدوري لأنها بطولة مهمة لنا».

وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة، بعدما سجل 3 أهداف وحصل على عدة فرص لمضاعفة النتيجة، إلى جانب تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء، وهو ما يعتبره إيجابيًّا للغاية، قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كولر أن المباراة كانت فرصة للاستمرار في تدوير مشاركة اللاعبين، بعدما دفع بـ6 تغييرات في المباراة، وذلك لمنح الفرصة وتجهيز الجميع في ظل تلاحم المباريات، وأنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق.

وشدد على أن كل اللاعبين في حسابات الجهاز الفني، وأنه بشكل شخصي لا يمكن أن يستبعد لاعبًا من المشاركة في المباريات بسبب إهدار الفرص، وهو الأمر الذي يعتبره جزءًا من كرة القدم.

وأشاد المدير الفني بما قدمه اللاعبون، خاصة المجموعة التي شاركت في الشوط الثاني، ومنهم شادي حسين، فيما أكد أن الفريق يعمل بشكل مستمر على علاج أي أخطاء والسعي نحو تحقيق الانتصارات.