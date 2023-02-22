الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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داغر: نعمل على مشروع لإصدار تطبيق يمكّن الجمهور من متابعة عروض الأوبرا عن بُعد

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ، إن دار الأوبرا المصرية مكان في غاية الأهمية، حيث يعتبر المكان السؤول عن أهم العروض الفنية التي تحدث في مصر، وأهم الفرق المصرية، إذا كانت فرق موسيقى عربية أو أوبرا، لافتاً إلى أنه يتم استقبال المواهب الفنية من خلال اختبارات ونعمل على توجيههم فنيا من خلال مركز تنمية المواهب.

 

وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الفترة الماضية شهدت زيادة في عدد الجمهور المتابع لفن الأوبرا، لافتاً إلى أن مهرجان القلعة خير مثال ذلك، معقباً: "نعمل على مشروع لإصدار تطبيق يمكن الجمهور من متابعة عروض الأوبرا عن بعد".

 

وأوضح أن هذا التطبيق يمكن من خلاله  يختار المشاهد مكانه في المسرح بحسب التطبيق، لافتاً إلى أنه عند فتح التطبيق نجد ثمانية أماكن، معقباً: "نعمل على تقديم مهرجانات في مختلف المدن على غرار مهرجان دندرة في قنا وأبيدوس في سوهاج".

 

وأشار إلى أن هدفه الرئيسى هو الخروج بالعروض الفنية خارج المسارح للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، ودار الأوبرا تقدم فنونا تتناسب مع جميع الشرائح العمرية.

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