نابولى يتغلب على فرانكفورت بهدفين ويقترب من ربع نهائى الأبطال

تغلب نابولي الإيطالي على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم النيجيري فيكتور أوسيمين لصالح نابولي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية لوزانو.

وأكمل فرانكفورت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه كولو مواني بالبطاقة الحمراء المباشرة بالدقيقة 58، بعد تدخله العنيف على أنجويسا.

وبالدقيقة 65 أنهى نابولي على اللقاء بهدف ثاني عن طريق الظهير الأيمن دي لورينزو بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد أسيسيت رائع بالكعب من كفاراتسخيليا.