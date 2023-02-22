الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وليد سليمان: كنت بقعد أحلم أنى لعيب فى الأهلى والناس تعرفنى

وليد سليمان
وليد سليمان

أوضح الكابتن وليد سليمان، نجم النادي الأهلي سبب تسميته بالحاوي، قائلاً:"إنه بمجرد انضمامه للنادي الأهلي، أطلق عليه الجمهور هذا الاسم، وهو فخر له بأن يعلم معه هذا اللقب فترة طويلة بالنادي الأهلي"،

وأضاف وليد سليمان خلال لقاءه ببرنامج “صاحبة السعادة”، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن يحب النادي الأهلي قبل انضمامه إليه، موجهاً الشكر لجمهور النادي الأهلي: "دايماً حاجة كبيرة بالنسبالي". 

وأوضح أن حبه للنادي الأهلي بدأ منذ صغره، حيث كان يحلم بالانضمام إلى الأهلي منذ صغره، معقباً:"عندما كنت طفلاُ صغيرًا، كان والدي وعمي وكل البيت أهلاوي، لدرجة أنني كنت أراهم يطرقون بشدة على الأرض من شدة عصبيتهم وحماستهم في تشجيع النادي الأهلي، إذا كان متعادل أو خسران"، معقباً:"هذه الأحداث جعلتني أبكي وأنا صغير"

وتابع:"انزرع بداخلي حب النادي الأهلي، كنت بقعد أحلم أني لعيب، ويعرفني الناس، ويكون أهلي وأعمامي مبسوطين مني".

وأشار إلى أن والده عندما كان يلعب بآداء جيد، أو عندما يتحدث عني أحد بأنني قدمت فيي المرة شيء جيد، كانوا يأتون إليه بطاقم النادي الأهلي، لافتاً إلى أن كل ذلك جعلوه يحبون النادي الأهلي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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