فاروق فلوكس: «لو عملت دور المثليين بره يتعملى تاج»

قال الفنان فاروق فلوكس، إنه قدم أدوارًا للجمهور تسببت له في الكثير من المشاكل، من بينها دوره في فيلم الراقصة والسياسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "لو عملت دور المثلي في الخارج كان اتعملي تاج ولكن الآن المثلية الجنسية أصبحت منتشرة".

ولفت إلى أن الدور كان له هدف، وهو توصيل فكرة، أن المسؤولين رفضوا الموافقة لراقصة على فتح دار أيتام، ووافق للشاذ، لأنه ليس في العلن.

وأشار فلوكس، إلى أن نجوم الزمن الجميل بالرغم من موهبتهم الكبيرة إلا أن أجورهم كانت قليلة جدًا، لأن المنتج كان يتعامل معهم برخص.

سر غياب فاروق فلوكس

وأكد الفنان فاروق فلوكس، أنه يشعر بالأسف كثيرا الآن على الكثير من الأعمال الفنية الحالية التي لا يعرف هدفها أو الفكرة التي تقدمها تلك الأعمال، مردفا: “أنا في البيت موجود ومحدش بيطلبني، ومش عارف الغلط فيا ولا فيهم، وجيل الشباب هو اللي مسيطر بالرغم من إني شاركت في أعمال فنية ثقيلة”.

ولفت إلى أن المؤلف هو العنصر الأساسي في العمل الفني، قديما كانت تتم كتابة العمل، وتحديد ملامح الشخصيات الفنية، ثم تعرض أوراق العمل على المخرج، لكي يختار الشخصيات الفنية المناسبة لتلك الأدوار بناء على الموهبة، أما ما يحدث الآن مخالف بصورة كبيرة، حيث تتم كتابة الأعمال الفنية لفنان بعينه دون آخر.