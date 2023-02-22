الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فاروق فلوكس: «لو عملت دور المثليين بره يتعملى تاج»

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس

قال الفنان فاروق فلوكس، إنه قدم أدوارًا  للجمهور تسببت له في الكثير من المشاكل، من بينها دوره في فيلم الراقصة والسياسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "لو عملت دور المثلي في الخارج كان اتعملي تاج ولكن الآن المثلية الجنسية أصبحت منتشرة".

ولفت إلى أن الدور كان له هدف، وهو توصيل فكرة، أن المسؤولين رفضوا الموافقة لراقصة على فتح دار أيتام، ووافق للشاذ، لأنه ليس في العلن.

وأشار فلوكس، إلى أن نجوم الزمن الجميل بالرغم من موهبتهم الكبيرة إلا أن أجورهم كانت قليلة جدًا، لأن المنتج كان يتعامل معهم برخص.

سر غياب فاروق فلوكس 

وأكد الفنان فاروق فلوكس، أنه يشعر بالأسف كثيرا الآن على الكثير من الأعمال الفنية الحالية التي لا يعرف هدفها أو الفكرة التي تقدمها تلك الأعمال، مردفا: “أنا في البيت موجود ومحدش بيطلبني، ومش عارف الغلط فيا ولا فيهم، وجيل الشباب هو اللي مسيطر بالرغم من إني شاركت في أعمال فنية ثقيلة”.

ولفت إلى أن المؤلف هو العنصر الأساسي في العمل الفني، قديما كانت تتم كتابة العمل، وتحديد ملامح الشخصيات الفنية، ثم تعرض أوراق العمل على المخرج، لكي يختار الشخصيات الفنية المناسبة لتلك الأدوار بناء على الموهبة، أما ما يحدث الآن مخالف بصورة كبيرة، حيث تتم كتابة الأعمال الفنية لفنان بعينه دون آخر.

فاروق فلوكس فلوكس احمد فلوكس المثلية المثليين شاذ

مواد متعلقة

لجان الفراخ.. محمد الباز يفضح الإخوان فى لعبة الدواجن البرازيلية (فيديو)

سليمان عيد: غنيت فى الأفراح الشعبية مونولوجات لـ إسماعيل يس

أمير حدود داعش لـ«الوثائقية»: «الجهاديون دمروا مدنًا» ولا يمكنهم التعايش

أمير حدود داعش يكشف لـ«الوثائقية» كيف نهب التنظيم أموال التبرعات

أمير حدود داعش يكشف لـ«الوثائقية» أسباب هزيمة التنظيم

أمين القومي لرعاية أسر الشهداء ضيف برنامج بصراحة على «الحياة»

بث مباشر| «الوثائقية» تعرض الجزء الثانى من حوارها مع أمير حدود داعش

«إحنا اللّى كنا فراخ»: الفنان سامح حسين يُبكى جمهوره فى «واحد من الناس»

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

12 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات وإزالة مبانى مخالفة فى حملة بالعبور

ماكرون: نحتاج أن يعمل الفرنسيون لفترة أطول قبل التقاعد

فاروق فلوكس: «لو عملت دور المثليين بره يتعملى تاج»

ماذا بعد الزلزال؟.. كيف ستتم عملية الإعمار فى سوريا؟.. خبير يجيب

دراسة: البرتقال قد يكون المفتاح السحرى للوقاية من مرض السكر والسمنة

مقتل 10 مدنيين فى هجوم لحركة الشباب على مجمع سكنى بمقديشو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان