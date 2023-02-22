الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: من هاجموا محمد صلاح بسبب صورته مع الممثل الأمريكى «ميعرفوش ربنا»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن واقعة الهجوم على اللاعب محمد صلاح، بعد نشر صورته رفقة عائلته وبصحبته ممثل أمريكي، تكشف عن أزمة أخلاقية يعاني منها المجتمع.

وأضاف خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الصورة ودودة جدًا إلا أنها لاقت نقدا لاذعا ينتقص من رجولته، ينم عن كبت جنسي عند المهاجمين.

 

وتسائل الباز: "هل من شتموا محمد صلاح، قيمين على الأخلاق؟" مردفا: "من هاجموه ليسوا متدينين، لو متدين وتراه خطأ تدعو له بالهداية، لا تسبه، وتهاجمه وتطعنه في شرفه، أنت تخاصم أصول الدين في التصرف والأخلاق، من هاجموا محمد صلاح ليسوا متدينين".

 

وأكد الباز، للمرة الثانية، أن الإخوان وراء الهجوم، لأنهم يكرهون محمد صلاح، كونه مصطف مع الدولة المصرية، يتبرع لصندوق تحيا مصر، ويتحدث عن مصر بشكل جيد".

 

وختم: "هناك توجه إخواني ضد محمد صلاح، دائما، واللي هاجموه وسبوه ميعرفوش ربنا".

 

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