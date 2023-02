كيف تفاعل المصريون مع صورة أسرة محمد صلاح ونجم هوليود ويل فيريل؟

حالة من الجدل وقعت عبر السوشيال ميديا بعدما نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي صورة تجمعه مع عائلته الصغيرة وزوجته ماجي بنجم هوليود ويل فيريل وهو يحتضنها وشاركها "مو" عبر خاصية الاستوري من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وترصد "الدستور" أبرز التعليقات التي كتبها الجمهور للاعب المصري محمد صلاح، في سياق السطور التالية:

وكتب حساب حمل اسم عمرو محمد من مستخدمي موقع التواصل المصغر "تويتر" قائلًا: " الصورة لم يكن مخطط لها حتى نلومه، فجأة حصلت وصعب أن يتخذ اي قرار فاحسنوا الظن فيه"، وعلّق محمد قاعود من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًا: "يا جدعان ياريت تفرقو بين اللاعب او الممثل إللي هو إللي ليك عنده إنه مجرد ٩٠دقيقة ملناش دعوه بهو مين او بيعمل إيه برا الملعب دي حياتة الشخصية، احنا كجمهور ملناش دعوه إن هو بيحب إيه او بيعمل إيه و ما هو غير ترفيه ف متحرقش دمك على حد ميعرفكش وميعرفنيش غير إللي قريبين منه".

وكتب وليد العشري من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًا: "طالما in public ومافيش feeling يبقي so what? ياجماعة"، ودعم اللاعب محمد صلاح حساب حمل اسم محمد جابر، من روّاد السوشيال قائلًا: "استمتع بوقتك ونجاحك يا نجم يا مشرفنا".

ودافع سمير مجدي من متابعي النجم محمد صلاح عبر السوشيال ميديا قائلًا: " بصراحة يا جماعه مالكم ، ده يعتبر رجل كبيير في السن في مقام الوالد، بلاش رسم"، وكتب الاسيوطي على الصورة: " خلاص الشرف قطعكم كلكم. ع فكره محمد صلاح اشرف منكم ومتدين جدا ويعرف ربنا عنكم والدليل ع كده نجاحه. وخليكم انتم كده تتكلموا ع اعراض الناس".