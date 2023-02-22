الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سليمان عيد عن المشاركة المجانية فى الفن: «ولادى مش هياكلوا سينما»

سليمان عيد
سليمان عيد

أكد الفنان سليمان عيد، رفضه للمشاركة المجانية في الأعمال الفنية، قائلًا إنه كثيرا ما يسمع من المنتجين “اقف جنبنا احنا لسة بادئين”، ويظلوا يكرروا نفس الجملة رغم مرور السنوات.

 

وحكى عيد خلال، حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "مرة واحد قالي مش هديك أجر، مش أنت بتحب السينما، فقلت له ولادي مش هياكلوا سينما، لازم أجر عشان أدخل البيت".

 

سليمان عيد: الناس بيشكروني على تربيتي لولادي 

 

وعن علاقته بأبنائه، قال عيد: "أنا أب مثالي جدا، بعمل الحاجة وهم بيشوفوني بعملها فيعملوا زيي، هذه أفضل طريقة للتربية، لا أنصحهم بشيء لا أفعله، ابني يعمل في الوسط الفني، والناس يتصلون بي ويشكروني على تربيته". 

 

ولفت إلى أن أصعب مرحلة في حياته هي مواجهة الناس على خشبة المسرح للمرة الأولى، قائلًا: “أول مسرحية جسمي كان بيترعش كله لمدة دقيقة، المسرح أبو الفنون وأصعبها، لأنك بتقف أمام الجمهور مباشرة، وبعض المواقف بتتطلب أنك ترتجل، ثم تعود للنص مجددا”.

 

وعبر عن حزنه على حال المسرح حاليا، وقال : "مصر تمتلك طاقات بشرية كبيرة يجب توجيهها، وأناشد المسؤولين عن المسرح في مصر، أرجوكم المسرح انتهى، وكان في الماضي يمثل المسرح خروجه للأسرة".

 

سليمان عيد يكشف عن أعماله الفنية المقبلة 

وعن عدم مشاركته في السباق الرمضاني هذا العام، قال: "اتعرض عليّ حاجات محبتهاش، عاوز أشتغل في حاجات أنا بحبها وأستمتع بيها، اعتذرت عن مسلسلين، ولكني سأشارك في أكثر من فيلم خلال الفترة المقبلة، منهم فيلم مع أحمد آدم وغادة عبدالرازق وبيومي فؤاد اسمه البقاء للأصيع، وفيلم أخر مع علي ربيع اسمه بعد الشر، والجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، وشاركت في مسلسل نصي التاني مع علي ربيع وهو كوميدي اجتماعي من 10 حلقات".

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