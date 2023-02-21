شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات المسائية استقرارا تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار ١٨ نحو ١٤٤٩ جنيها

وسجل عيار ٢١ نحو ١٦٩٠ جنيها

وسجل عيار ٢٤ نحو ١٩٣٢ جنيها

سعر الجنيه الذهب

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب ١٣٥٢٠ جنيها، لافتا إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعية، ويضاف سعر المصنعية للسلع التي تباع محليا وجاهزه للزينة.

الذهب عالميا

ولفت عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية الى أن سعر الذهب العالمي ١٨٣٤ دولارا للأونصة وفق آخر تحديث بالبورصة.

الذهب ملاذ آمن

ويهتم المواطنون بأسعار الذهب حيث يعد ملاذا آمنا للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم.

كان مجلس الذهب العالمي، صنف مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام المنقضي، حيث شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء 44.64 طن على مدار العام الماضي، وتم إضافة 44 طنا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كيلو تقريبا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن