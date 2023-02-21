الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الذهب
الذهب

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.3% مع ترقب المستثمرين نتائج محضر اجتماع السياسة الأخير للفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء، وسط تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة بنحو يتجاوز 5% بحلول مايو المقبل.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

 وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو 120 دولارا بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وشح سوق العمل، ما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.
             
ويترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وسجل أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم. وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1685 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 10 دولارات لتسجل مستوى 1831 دولارًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 1926 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1444 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1124 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13480 جنيهًا.
وتشهد أسواق الذهب حالة من التراجع في المبيعات، مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، بفعل ارتفاع معدلات التضخم،  وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض المبيعات إلى تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية، خاصة مع تقلص الفجوة بين سعر صرف الدولار بالبنك المركزي والسوق الموازي.

أسعار الذهب أسعار الفائدة أسعار الفائد الاستهلاك الاقتصادي

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وائل لطفي

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