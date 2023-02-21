«القاهرة الإخبارية» تبرز أهمية زيارة بلينكن لليونان

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى اليونان مهمة للغاية، خاصة في هذا التوقيت، حيث تعد هذه الزيارة هى الأولى لـ بلينكن بعد توليه مهام منصبه.

العلاقات الأمريكية اليونانية

أكد مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن أنتوني بلينكن التقى رئيس الوزراء اليوناني، أمس، والتقى اليوم نظيره وزير خارجية اليونان، كما افتتح مشروع توسيع مبنى السفارة الأمريكية باليونان.

زيارة بلينكن لليونان

وأضاف أن زيارة بلينكن كانت معدة سلفاً قبل ذلك، مشيراً إلى أن العلاقات الحالية الأمريكية اليونانية قوية ووصلت اليوم، كما وصفها وزير الخارجية اليوناني أنها علاقة استراتيجية، إلى أعلى مرحلة.

وأشار إلى أن اليونان دولة مهمة لأمريكا لعدة أسباب منها أنه يوجد عدد كبير من جاليتها في أمريكا ولهم نفوذ بالسياسة الأمريكية، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي كعضو في حلف الناتو، كما تسهم بقدر كبير جداً من المساعدات المالية، إضافة إلى دورها الواضح في مساعدة أوكرانيا عسكرياً لمواجهة روسيا.