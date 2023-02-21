الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمعا 7 ملايين جنيه.. السجن 3 سنوات لمستريحين بالفيوم 

السجن
السجن

قضت محكمة جنح جزئي إطسا بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار محمد ناجي، بمعاقبة مستريحيّن، بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه، لاستيلائهما على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه بزعم تشغيلها فى تجارة الأراضى والعقارات والأعلاف والمواد الغذائية.

وامتنع المتهمين عن سداد الأرباح من 7 أشهر، مما اضطر الضحايا لتقديم بلاغات ضدهم، واتهامهم بالنصب عليهم، حيث تم القبض عليهم، وإحالتهم للجنايات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 10 فبراير الجاري، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بحضور 7 أشخاص إلى ديوان عام القسم، وإبلاغهم بتعرضهم للنصب من شخصين، وتجميعهم منهم مبالغ مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه منهم هم وآخرين، وتحرر المحضر 5 أحوال مركز إطسا لسنة 2023.

محكمة جنح جزئى إطسا

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وائل لطفي

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