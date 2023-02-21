خبير استراتيجي يعلق على إرسال مساعدات إغاثية مصرية إلى دمشق

علق اللواء مصطفى عبية الخبير الاستراتيجي، على إرسال مصر مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا، معلقًا أن «سوريا تعتبر مصر».

وأكد خلال حواره على قناة صدى البلد، إن مصر دائما سباقة في المساعدات الإنسانية سواء كانت مادية أو معنوية للوقوف والدعم بجانب الدول الأفريقية وأشقائها في كل دول العالم، فيما تعاني سوريا تمر بظروف شديدة القسوة بخلاف الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا،

وأوضح أن العلاقات المصرية السورية ذات طبيعة خاصة على المستوى الشعبي، لذلك فهي تحتاج مساعدات أكثر بكثير، منوهًا إلى أن دعم القيادة السياسية للأشقاء في سوريا يؤكد نبل القيادة المصرية، مختتما أن المصريين قبل السوريين يشكرون مؤسسة الرئاسة لما قدمته من مساعدة ودعم لأشقائنا وإخوتنا السوريين.

مصر ترسل مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بتحرك قافلة من المساعدات لدولتي سوريا وتركيا، من مناطق تحميلها بالقاهرة إلى الإسماعلية عبوراً بأنفاق تحيا مصر وكوبري السلام مروراً بالطريق الدولي الساحلي، وصولاً إلى ميناء العريش البحري الذي شهد تطويراً كبيراً بكافة منشآته وأرصفته خلال الآونة الأخيرة.