الحكم على مهندسة ديكور بالسجن 3 أشهر بتهمة النصب على رجل أعمال

عاقبت محكمة جنح الدقى، مهندسة ديكور بالحبس الغيابى 3 أشهر مع الشغل بتهمة النصب على رجل أعمال فى 750 ألف جنيه فى القضية التى حملت رقم 17081 لسنة 2022 جنح قسم الدقى.

التحقيقات كشفت أنه حدث اتفاق بين رجل الأعمال "و.م "، ومهندسة الديكور "د.ق"، على تشطيب منزل الأول مقابل 750 ألف جنيه.

وأضافت التحقيقات أن المهندسة تعهدت بالقيام بأعمال الديكور والتصميمات الهندسية الخاصة بمنزل رجل الأعمال خلال فترة زمنية من تاريخ التعاقد، ورغم مرور الوقت المتفق عليه غير أن مهندسة الديكور لم تنفذ الأعمال، ما دفع رجل الأعمال لتحريك دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة.

عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين

حسب ما حدده قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 336، من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.