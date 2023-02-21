أعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات، حيث أكد الخبراء انخفاض معدلات سقوط الأمطار واستمرار البرودة والطقس الشتوي خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل في كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

كشف خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية، استقرار الطقس وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، كما حذروا من استمرار الشبورة المائية على الطرق السريعة المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى، حيث كشفت خرائط الطقس أنه تكون شبورة مائية خلال ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الفجر.

ويسود طقس بارد على السواحل الشمالية ووسط سيناء وسانت كاترين وطقس قارس البرودة على الدلتا حتى شمال الصعيد ولطيف على باقي أنحاء الجمهورية، و ترتفع درجات الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ومتباعدة، وإليكم حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة:

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 11 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 11 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 11 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 11 والصغرى 21 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 10 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 11 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 12 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 07 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 8 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 11 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 11 والصغرى 18 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى العظمى 10 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 7 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 06 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 7 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 7 والصغرى 26 درجة مئوية.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية