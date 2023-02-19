«مشاكل الجو».. هل يمكن للطقس أن يسبب الصداع النصفي؟

حالة من عدم الاستقرار في الجو يعيشها المصريون هذه الأيام، بسبب تقلبات الجو والتي تساهم في زيادة فرص الإصابة بالكثير من الأمراض، ولكن هل هناك علاقة بين الطقس والإصابة بالصداع النصفي.

أوضح الأطباء بموقع مستشفى «piedmont»، يمكن أن تسبب أنماط الطقس المختلفة تغيرات في الرأس والرقبة والتي تؤدي إلى الصداع، بما في ذلك النصفي وصداع الجيوب الأنفية والصداع الناتج عن الضغط، فعندما يتغير الطقس من موسم إلى آخر، من الهواء الدافئ إلى الهواء البارد، أو من الهواء الجاف إلى الرطب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث الصداع.

أعراض الصداع المرتبط بالطقس:

يمكن أن تشمل أعراض الصداع المرتبط بالطقس ألم في رأسك أو رقبتك، ضغط في وجهك أو جيوبك أو أذنيك، بالإضافة إلى أعراض الحساسية مثل سيلان الأنف، حكة في الحلق، عطس وعيون دامعة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب الصداع النصفي، التنقيط الأنفي الخلفي، الغثيان أو القيء، الحساسية للضوء، رؤية مشوشة، دوخة، اضطرابات بالمعدة وضعف أو تنميل بالأطراف.

إذا لاحظت تفاقم الأعراض عند تغير الطقس، فإذا كانت أعراضك أقل تكرارا ولكنها شديدة، فقد تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب لتلقي العلاجات المناسبة لحالتك الصحية، فالصداع هو أحد أكثر الأمراض شيوعًا التي بين سكان العالم، فالتكرار والشدة هما العاملان المحددان عند التفكير في زيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

أوضح الأطباء إذا كنت تعاني من أكثر من نوبة أو اثنتين من حالات الصداع في الأسبوع أو أكثر من ثلاثة إلى أربعة نوبات في الشهر، فتحدث إلى الطبيب المختص، فإذا كنت تعاني من صداع أقل تواتراً، لكنها شديدة فهذا يستدعي أيضًا للذهاب لمقابلة مقدم الرعاية الخاص بك.

خيارات العلاج للصداع المرتبط بالطقس:

يوصي الأطباء بإستخدام سجل الصداع الخاص بك لتحديد المشغلات الخاصة بك واتخذ خطوات لتجنبها على أفضل وجه ممكن، فإذا تسببت الحساسية الموسمية في ظهور الأعراض، فاسأل الطبيب عن أدوية الحساسية.

وإذا كان ضوء الشمس الساطع أحد العوامل، فارتدِ النظارات الشمسية عندما تكون بالخارج، واستخدم الستائر في المنزل، وإذا بدا أن الهواء الجاف أو الرطب يمثل أحد العوامل، ففكر في استخدام مرطب أو مزيل الرطوبة في المنزل.