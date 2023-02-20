واصل سعر طبق البيض اليوم الإثنين، ارتفاعه بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفراخ والكتاكيت أيضًا، حيث اقترب سعر طبق البيض من 120 جنيهًا للمستهلك وتختلف من منطقة لأخرى.

سعر طبق البيض الآن وأسعار الفراخ في بورصة الدواجن

وتواصل أسعار الدواجن والبيض ارتفاعها رغم قرار الحكومة في 15 نوفمبر الماضي، بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، كأحد أنواع الدعم لأصحاب المزارع لتخفيف الأعباء الواقعة عليهم.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر طبق البيض الآن وأسعار الفراخ في بورصة الدواجن..

سعر طبق البيض

وواصل سعر طبق البيض ارتفاعه اليوم الاثنين، وسجل سعر طبق البيض الأحمر 115جنيهًا في المزرعة، وسجل سعر طبق البيض 110.75 جنيهًا ويصل للمستهلك بسعر، وسعر طبق البيض البلدي 115جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء 83 جنيهًا في المزرعة وتصل للسمتهلك بمتوسط سعر 90 جنيهًا وتختلف من منطقة لأخرى .

سعر الدواجن الساسو 98 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي 103 جنيهًا.

متوسط أسعار الفراخ الأمهات 70 جنيهًا في المزرعة .

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

واصلت أسعار الكتاكيت أيضًا ارتفاعها حيث تخطت أغلب الأنواع سعر 30 جنيهًا للكتكوت الواحد وجاءت كالتالي: