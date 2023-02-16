الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن و البيض فى مصر اليوم الخميس 16-2-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

استقرت أسعار الدواجن عند نفس الارتفاعات التي سجلتها منذ أسابيع، وسجلت الفراخ البيضاء 77 جنيهًا في بورصة الدواجن، ويتخطى سعرها 80 جنيهًا حتى تصل للمستهلك ، كما واصلت كرتونة البيض ارتفاعها وسجلت 110 جنيهات في المزرعة . 

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض اليوم  الخميس في مصر 16-2-2023.

أسعار الفراخ اليوم 

  • سعر الفراخ البيضاء ٧٧ جنيهًا.
  • سعر الدواجن الساسو 86  جنيهًا.
  • سعر الدواجن بلدي حر 95 جنيهًا.
  • سعر كيلو البط فرنساوي 70 جنيهًا.
  • سعر بط مولار 82 جنيهًا.
  • بط مسكوفي 90جنيهًا.

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وعن موعد انخفاض أسعار الدواجن، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات إعلامية،  إن المشكلة الرئيسية التى تواجه الدواجن إدخال المدخلات غالية، وبالتالي تخرج الأعلاف غالية، وهناك البعض ممن يسيطرون على الصناعة، وهي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار.

وأكد أنه في حاجة إلى مزيد من الرقابة في المرحلة الحالية للوصول إلى مننتج رخيص يساهم في انخفاض الأسعار، لأن الموجودين عبارة عن مجموعة من السماسرة، وتحدثنا مع الوزير لتفعيل البورصة من خلال مجموعة من الخبراء وعمل لجنة لتحديد التكلفة الفعلية من خلال المدخلات لتحديد السعر الأصلح لصالح المستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم 

 

  • كتاكيت نيوهوب إيجيبت للدواجن 27 جنيهًا.
  • كتاكيت الوطنية 28.5 جنيه .
  • كتاكيت الفيروز 26.5 جنيه
  • كتاكيت العناني 28 جنيهًا .
  • كتاكيت رواد النيل 26 جنيهًا
  • كتاكيت القاهرة للدواجن 27 جنيهًا.
  • كتاكيت الوادي 27 جنيهًا.
  • كتاكيت نيوجين 27.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم 

  • سعر كرتونة البيض الأبيض  110 جنيهات في المزرعة .
  • سعر كرتونة  البيض الأحمر 115 جنيهًا  فى المزرعة.
  • سعر كرتونة البيض البلدي: 125.75 جنيه في المزرعة .
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