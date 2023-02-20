الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«القاهرة الإخبارية»| وزير الخارجية العراقي: أزمة الدولار في طريقها للحل

فؤاد حسين
فؤاد حسين

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إن عملة البلاد «الدينار» قوية، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار في طريقها إلى الحل، رغم ما شهده سعر صرف العملة الأمريكية من ارتفاع سريع وانخفاض طوال الفترة الماضية.

وتوقع «حسين»، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، نقلته شاشة «القاهرة الإخبارية»، استقرار سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة، في ظل تطبيق المنصة التي أقرتها الحكومة.

وشدد وزير الخارجية العراقي، على ضرورة استغلال الغاز المصاحب لاستخراج النفط لإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن كمية الغاز المحترق في الآبار النفطية تساوى نفس المبالغ التي تنفق لاستيراده.

وأعرب عن أمله في الاستغناء عن استيراد الغاز من إيران، مشيرًا إلى وجود 3 محطات رئيسية تعتمد على الغاز الإيراني.

وذكر وزير الخارجية العراقي، أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد سبل سداد الديون العراقية لموسكو.

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