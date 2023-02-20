حظك اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 لجميع الأبراج الفلكية
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنياً: تنطلق اليوم الى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود.
عاطفياً: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها. الثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة.
صحياً: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم.
الثور
مهنياً: قد تضطر الى تأجيل سفر مثلاً، أو يطرأ ما يجعلك تعدّل في بعض المشاريع.
عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك.
صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع.
الجوزاء
مهنياً: تنعم بيوم جيد يجعلك تسيطر أكثر على الأوضاع، وربما تجد حلاًّ لمشكلة مهنية.
عاطفياً: يوم عاطفي جيد تحسم خلاله أمرك وتطل على وعود مميزة.
صحياً: كثيرة هي أنواع السلطات المفيدة في أثناء الحمية، اختر واحدة منها كل يوم.
السرطان
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تقدم لبعض الأمور واستقطاب لبعض الفرص.
عاطفياً: ابحث عن أشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية.
صحياً: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام.
الأسد
مهنياً: القمر المواجه لبرجك من الدلو يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ما.
عاطفياً: يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء.
صحياً: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.
العذراء
مهنياً: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول.
عاطفياً: تبادل الأفكار مع الحبيب ولا تنفرد بقراراتك لنفسك. مناقشة الأمر معاً مفيد وصحي لسلامة العلاقة.
صحياً: ابتعد عن المشاكل ولا تتدخل في ما لا يعنيك لئلا ترهق نفسك أكثر من اللازم.
الميزان
مهنياً: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.
عاطفياً: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه.
صحياً: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي.
العقرب
مهنياً: تواجه الكثير من ضغوط العمل. حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء.
عاطفياً: تحضر لمفاجأة رومانسية للحبيب. لقاء قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة.
صحياً: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام.
القوس
مهنياً: الكثير من الأخبار المنعشة والسارّة التى تسمعها اليوم في مجال عملك.
عاطفياً: لا ترتبط بعلاقات أنت تدرك أنك لن تستمر بها. لا تدخل في المجهول فقد تغرق الظلمة.
صحياً: لا تهمل كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، أنت وحدك الخاسر.
الجدي
مهنياً: يوم جيد لتبنّي أفكار جديدة، تفرح إلى جانب الزملاء. بانتظارك مساعدة مالية أو تسوية إدارية.
عاطفياً: يبادلك الشريك أجمل كلمات الحب والمشاعر الصادقة، وأنت بدورك لا تقصّر في هذا الجانب أيضاً.
صحياً: يقال خالف تعرف. طبق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم.
الدلو
مهنياً: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد.
عاطفياً: أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان.
صحياً: أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك.
الحوت
مهنياً: تقارن كفاياتك بكفايات الآخرين، ما يثير المزيد من انفعالاتك، فتتخبّط غيظًا.
عاطفياً: خذ قسطاً من الراحة، وخصوصاً إذا كنت تنوي اتخاذ قرار نهائي بشأن علاقتك بالشريك.
صحياً: بغية الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل في الحمية والرياضة.