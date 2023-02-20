حظك اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: تنطلق اليوم الى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود.

عاطفياً: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها. الثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة.

صحياً: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم.

الثور

مهنياً: قد تضطر الى تأجيل سفر مثلاً، أو يطرأ ما يجعلك تعدّل في بعض المشاريع.

عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك.

صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع.



الجوزاء

مهنياً: تنعم بيوم جيد يجعلك تسيطر أكثر على الأوضاع، وربما تجد حلاًّ لمشكلة مهنية.

عاطفياً: يوم عاطفي جيد تحسم خلاله أمرك وتطل على وعود مميزة.

صحياً: كثيرة هي أنواع السلطات المفيدة في أثناء الحمية، اختر واحدة منها كل يوم.

السرطان

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تقدم لبعض الأمور واستقطاب لبعض الفرص.

عاطفياً: ابحث عن أشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية.

صحياً: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام.

الأسد

مهنياً: القمر المواجه لبرجك من الدلو يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ما.

عاطفياً: يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء.

صحياً: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.

العذراء

مهنياً: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول.

عاطفياً: تبادل الأفكار مع الحبيب ولا تنفرد بقراراتك لنفسك. مناقشة الأمر معاً مفيد وصحي لسلامة العلاقة.

صحياً: ابتعد عن المشاكل ولا تتدخل في ما لا يعنيك لئلا ترهق نفسك أكثر من اللازم.

الميزان

مهنياً: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.

عاطفياً: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه.

صحياً: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

العقرب

مهنياً: تواجه الكثير من ضغوط العمل. حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء.

عاطفياً: تحضر لمفاجأة رومانسية للحبيب. لقاء قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة.

صحياً: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام.

القوس

مهنياً: الكثير من الأخبار المنعشة والسارّة التى تسمعها اليوم في مجال عملك.

عاطفياً: لا ترتبط بعلاقات أنت تدرك أنك لن تستمر بها. لا تدخل في المجهول فقد تغرق الظلمة.

صحياً: لا تهمل كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، أنت وحدك الخاسر.

الجدي

مهنياً: يوم جيد لتبنّي أفكار جديدة، تفرح إلى جانب الزملاء. بانتظارك مساعدة مالية أو تسوية إدارية.

عاطفياً: يبادلك الشريك أجمل كلمات الحب والمشاعر الصادقة، وأنت بدورك لا تقصّر في هذا الجانب أيضاً.

صحياً: يقال خالف تعرف. طبق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم.

الدلو

مهنياً: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد.

عاطفياً: أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان.

صحياً: أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك.

الحوت

مهنياً: تقارن كفاياتك بكفايات الآخرين، ما يثير المزيد من انفعالاتك، فتتخبّط غيظًا.

عاطفياً: خذ قسطاً من الراحة، وخصوصاً إذا كنت تنوي اتخاذ قرار نهائي بشأن علاقتك بالشريك.

صحياً: بغية الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل في الحمية والرياضة.