الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 لجميع الأبراج الفلكية

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنياً: تنطلق اليوم الى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود. 
عاطفياً: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها. الثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة. 
صحياً: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم.

الثور
مهنياً: قد تضطر الى تأجيل سفر مثلاً، أو يطرأ ما يجعلك تعدّل في بعض المشاريع.
عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك. 
صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع.


الجوزاء
مهنياً: تنعم بيوم جيد يجعلك تسيطر أكثر على الأوضاع، وربما تجد حلاًّ لمشكلة مهنية. 
عاطفياً: يوم عاطفي جيد تحسم خلاله أمرك وتطل على وعود مميزة.
صحياً: كثيرة هي أنواع السلطات المفيدة في أثناء الحمية، اختر واحدة منها كل يوم.

 

السرطان

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تقدم لبعض الأمور واستقطاب لبعض الفرص. 
عاطفياً: ابحث عن أشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية. 
صحياً: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام.

 

الأسد 
مهنياً: القمر المواجه لبرجك من الدلو يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ما. 
عاطفياً: يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء.
صحياً: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.  

 

العذراء
مهنياً: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول.
عاطفياً: تبادل الأفكار مع الحبيب ولا تنفرد بقراراتك لنفسك. مناقشة الأمر معاً مفيد وصحي لسلامة العلاقة. 
صحياً: ابتعد عن المشاكل ولا تتدخل في ما لا يعنيك لئلا ترهق نفسك أكثر من اللازم.

 

الميزان
مهنياً: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل. 
عاطفياً: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه.
صحياً: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

 

العقرب
مهنياً: تواجه الكثير من ضغوط العمل. حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء. 
عاطفياً: تحضر لمفاجأة رومانسية للحبيب. لقاء قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة.
صحياً: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام. 

حظك اليوم الأحد 19 فبراير 2023 لمواليد الأبراج المائية

القوس 
مهنياً: الكثير من الأخبار المنعشة والسارّة التى تسمعها اليوم في مجال عملك. 
عاطفياً: لا ترتبط بعلاقات أنت تدرك أنك لن تستمر بها. لا تدخل في المجهول فقد تغرق الظلمة.
صحياً: لا تهمل كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، أنت وحدك الخاسر.

 

الجدي

مهنياً: يوم جيد لتبنّي أفكار جديدة، تفرح إلى جانب الزملاء. بانتظارك مساعدة مالية أو تسوية إدارية. 
عاطفياً: يبادلك الشريك أجمل كلمات الحب والمشاعر الصادقة، وأنت بدورك لا تقصّر في هذا الجانب أيضاً. 
صحياً: يقال خالف تعرف. طبق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم.

 

الدلو
مهنياً: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد.
عاطفياً: أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان.
صحياً: أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك.

 

الحوت

مهنياً: تقارن كفاياتك بكفايات الآخرين، ما يثير المزيد من انفعالاتك، فتتخبّط غيظًا.
عاطفياً: خذ قسطاً من الراحة، وخصوصاً إذا كنت تنوي اتخاذ قرار نهائي بشأن علاقتك بالشريك. 
صحياً: بغية الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل في الحمية والرياضة. 

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حظك اليوم حظك اليوم جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي برج الحوت برج الحمل

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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