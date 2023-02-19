الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأحد 19 فبراير 2023 لمواليد الأبراج المائية

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 19 فبراير 2023، لمواليد الأبراج المائية.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: قد تُتاح لك فرص مميزة ويتحدث هذا اليوم عن مبالغ مالية محتملة لمصلحتك .

عاطفياً: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودة.

صحياً: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعاً.

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حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: قد تنزعج لبعض الخلافات في الرأي، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور.

عاطفياً: استمع إلى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف.

صحياً: تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: بانتظارك الكثير من المسؤوليات، وتتعرّض للارهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.

عاطفياً: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة. حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.

صحياً: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بمشروبات ساخنة مفيدة.

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صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

 

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

 

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

 

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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