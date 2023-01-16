الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. توقعات الأبراج لها في 2023

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نحتفل اليوم بميلاد النجمة ياسمين عبد العزيز، التي دائما ما تكون مصدر بهجة لنا ولأطفالنا، فاتقانها وإخلاصها لعملها يجعلها دائما محط أنظار وحسد الآخرين، كما أنها من مواليد برج الجدي الدؤوب العملي، والذي يتنبأ لها بعام مليء بالبهجة والسعادة والتألق.

في عام 2023 ستكون سعيد بالعودة إلى روتينك، ومع ذلك لا يجب أن تثبط عزيمتك إذا كنت تواجه صعوبة في العودة إلى العمل، اسمح لنفسك بالراحة والاستمتاع بوقت التوقف (سيجعلك أكثر إنتاجية على المدى الطويل)، كما أنك كعلامة أرضية تذكر دائمًا أنك بحاجة إلى أصدقائك، لا تكن من هؤلاء الأشخاص الذين يهملون أصدقاءهم بمجرد الدخول في علاقة صحية.

بينما تشير الأشهر القليلة الأولى من العام إلى إبحار سلس في صداقاتك، احذر من الدراما في مجموعتك بسبب اكتمال القمر وخسوف القمر في برج العقرب الشديد يوم الجمعة 5 مايو، إذا كان هناك أي توتر يتصاعد في دائرتك الاجتماعية فهذا هو الوقت المثالي لتفجيره، إذا كانت الدراما لا تشملك ابتعد قدر الإمكان.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في روض الفرج من أجل «ضرب نار»

 

بالنسبة لحياتك المهنية يمكنك إنهاء مشروع بدأته منذ سنوات أو إظهار حلم وضعته جانباً ذات مرة واعتبرته مستحيلاً، الأهم من ذلك أنك تدرك قدراتك، أنت على استعداد للقتال من أجل الأشياء التي تريدها، يمكن أن ترتفع شهرتك عندما يدخل كوكب الزهرة الميزان يوم الأربعاء 8 نوفمبر. 

 

الصحة والعافية

أنت مصمم ومخلص وجدير بالثقة، كذلك أنت أيضًا عنيد وتكره الشعور بالكسل، ولكن عندما يدخل كوكب الزهرة برج الحمل يوم الاثنين 20 فبراير ستشعر بالتعب، استمع إلى جسدك ستكون حالتك الذهنية وبيئتك لها تأثير على رفاهيتك، يمكنك الاهتمام بالتواصل مع طبيبك خلال تلك الفترة حتى لا تعاود المرض والشعور بأعراض كنت قد تخلصت منها.

أحمد غزي شقيق ياسمين عبد العزيز في مسلسل «ضرب نار»

ياسمين عبد العزيز ميلاد ياسمين عبد العزيز برج الجدى توقعات برج الجدي 2023 الصحة

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