الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

أحمد غزي شقيق ياسمين عبد العزيز في مسلسل «ضرب نار»

احمد
احمد

انضم الممثل المصري أحمد غزي إلى فريق عمل مسلسل الدراما الاجتماعية “ضرب نار” بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والذي سينافس في موسم رمضان القادم 2023، حيث يقوم غزي بدور شقيق ياسمين عبد العزيز.
والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته أيضاً سهير المرشدي، بدرية طلبة، إيمان السيد وهدى الإتربي.
تأتي مشاركة أحمد غزي في مسلسل "ضرب نار" بعد تجسيد دور شخصية الملياردير السعودي الشهير عدنان خاشقجي في الموسم الخامس من المسلسل البريطاني الشهير The Crown الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار مواسمه الأربعة، على المستوى الجماهيري والنقدي، وحصد أكثر من 20 جائزة إيمي و5 من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (BAFTA).
وكانت من أحدث أعمال أحمد غزي مشاركته في بطولة مسلسل المشوار، الذي عرض في موسم رمضان 2022 على قنوات dmc drama، mbc، بالتوازي مع منصة Watch It، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني وأحمد مجدي وأحمد كمال، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.
أحمد غزي ممثل مصري شاب، درس إدارة الأعمال بجامعة ليدز الإنجليزية، وهناك بدأ أول خطواته في تحقيق شغفه بالتمثيل من خلال تجسيده لشخصية مو في الفيلم القصير Walkout 1 الذي عُرض في لندن 2020، لتشهد بعدها مسيرته الفنية انطلاقة قوية بعد عودته إلى مصر، بمشاركته في موسم رمضان 2021 في بطولة ثلاثة مسلسلات، هي الاختيار 2 أمام مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي. وخلي بالك من زيزي بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وبين السماء والأرض المأخوذ عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ الفائز بجائزة نوبل للآداب.

احمد العوض أحمد العوضي The Crown الاجتماعي الاجتماعية السينما والتليفزيون الش

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