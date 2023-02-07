الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البحوث الفلكية»: أبراج العاصمة الإدارية والعلمين مقاومة للزلازل (فيديو)

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، موقف أبراج العاصمة الإدارية في التعامل مع الزلازل، حال وقوع زلزال شبيه بزلزال تركيا. 

وأكد القاضي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون"، أن مصر لديها دليل استرشادي لكود الزلازل في مصر وأن أبراج العاصمة الإدارية والعلمين مبنية وفقا لكود الزلازل.

وأوضح أن الزلزال الذي شهدته الأراضي السورية والتركية، كان مرعبا وتوابعه متعددة وصلت إلى 100 تابع، 30% منها كان بشدة 6 ريختر.

وشدد على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل حتى الآن ولن تدخل في السنوات المقبلة خلال الحقبة الجيولوجية الحالية.

ووجه نصائح عامة للمواطنين حال وقوع هزات أرضية قائلًا: "وقت الشعور بالزلزال حاول تحمي راسك وجسمك، والتدافع والتزاحم يزيد الإصابات والضحايا.حيث كان التدافع والهلع أحد أسباب زيادة أعداد الضحايا عام 1992 و وي الجلوس عند مكان صلب ثابت".

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