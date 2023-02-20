الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعلام عبرى: مجلس الأمن لن يصوت الإثنين على إدانة الاستيطان

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال إعلام عبري، مساء الأحد، إن مجلس الأمن لن يصوت، الإثنين، على مشروع قرار يدين الاستيطان، بعد اتصالات إيجابية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوساطة أمريكية تضمنت الاتفاق على تعليق تل أبيب الترويج للبناء بالمستوطنات في الضفة الغربية.

ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري (خاص)، عن مصدرين إسرائيليين وصفهما بالمطلعين، قولهما إنه في ظل الضغوط الشديدة التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، توصل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى تفاهم يقضي بعدم ترويج الفلسطينيين للتصويت في مجلس الأمن ضد المستوطنات، الإثنين.

وأضاف المصدران أنه "في المقابل، ستعلق إسرائيل مؤقتا الترويج لمزيد من البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، وهدم المنازل وإخلاء الفلسطينيين".

ووفق الموقع الإخباري العبري، فإن واشنطن تريد وقف التصويت على مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن، حتى لا تضطر إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لوقف إصدار القرار وهو ما سيكون عكس مواقفها المناهضة لقضية البناء في المستوطنات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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