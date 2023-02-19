الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس «القناة الوثائقية»: نسعى لتقديم منتج يليق بأول قناة مصرية وثائقية

شريف سعيد
شريف سعيد

علق المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية الجديدة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي إطلاق القناة الوثائقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن فكرة القناة الوثائقية كانت منذ عام 2018 بالتقاسم مع الصديق الإعلامي أحمد الدرينى.

وأضاف: "نسعى لتقديم منتج يليق بأول قناة وثائقية مصرية، ونستهدف المشاهد المصري والعربي لتقديم منتج متنوع لجذب قطاعات جديدة من المشاهدين، ونتمنى أن نقدم تجربة للجميع فى معركة الوعى، بعد أن كان الوعي يتم تقسيمه، ولكن الدولة أولى بروايتها".

وتابع: "هنقدم جرعة وثائقية من إنتاج القناة والشركة المتحدة أو من خلال الأعمال خارج سور الشركة المتحدة وإضافة إلى أفلام عالمية حققت نجاحا كبيرا فى العالم، وهناك أفلام من المملكة المتحدة من النمسا وسويسرا وحاصلة على جوائز تعرض لأول مرة فى المجتمع العربي". 

وأوضح أن التحدى الأهم بالنسبة لنا الاستحواذ على انتباه المشاهد وتقديم مواد حصرية، متابعاً: "أنه يتم توفيرها على القناة ونبذل قصارى جهدنا؛ لتقديم منتج يليق بأول قناة مصرية وثائقية".

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