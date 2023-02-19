«لا نبرئ أحداً».. الباز يكشف حقيقة مخالفات نقابة الفنانين التشكيليين بالمستندات

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور، عن تفاصيل ادعاءات مخالفات بنقابة الفنانين التشكيليين، بعد إثارة موضوع بطاقات مزورة للنقابة.



وقال الباز، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إنه تواصل مع نقيبة الفنانين التشكيليين الدكتورة صفية القباني.



وعرض صورة لاستقالة الدكتورة ريهام عمران أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، وأن الاستقالة بتاريخ 22/2/2021 ، كما عرض الوثيقة الثانية من الدكتور حسام لطفي لنقيب الفنانين التشكيليين، والذي أكد فيها استقالة الدكتورة أمين عام النقابة ومن ثم فليس لها صلة بالنقابة حالياً.



وأوضح أن وثيقة الدكتور حسام لطفي مزيلة بتوقيع في تاريخ 26/21/ 2021، والذي يبعد عن الاستقالة بمدة 10 شهور، مشيراً إلى أن مجلس النقابة قبل الاستقالة وبناء عليه الدكتورة ريهام ليست لها صلة بالنقابة.



وتابع: "الخلاف لا يجب ولا ينبغي أن يستمر أكثر من ذلك، ولا بد من تدخل واضح من وزيرة الثقافة والمسؤولين، ولا بد من تدخل شيوخ النقابة لفض هذه المهزلة، وفي خناقات شكلها وحش، وناس بتعطل الحكاية ليه".



وأكمل: "لا نبرئ أحداً، أدعو الأطراف كلها للرد، لأن الدكتورة أمين عام النقابة السابق قد يكون لها رد على هذه المستندات، عايزين كل طرف يبقي متحمل المسئولية، فلا بد أن ينتهي هذا الهزل ويكون هناك احتكام للقانون".

