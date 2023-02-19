محمود جابر بعد تعادل منتخب مصر مع موزمبيق: "افتقدنا للتركيز.. وراضٍ عن أداء اللاعبين"

تحدث محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، عقب تعادل الفراعنة مع موزمبيق بدون أهداف في افتتاح كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وقال محمود جابر في المؤتمر الصحفي " البدايات أحيانا لا تكون مثلما تمنينا، راضٍ عن مجهود اللاعبين وما قدموه".

وأضاف " في المباريات المقبلة الأداء سيتحسن كثيرا عن المباراة الأولى، كنا مستحوذين في معظم المباراة، وخلقنا فرصا كثيرة في الشوط الثاني خاصةً أننا افتقدنا التركيز".

وتابع "اللاعبون قدموا كل ما لديهم والقادم سيكون أفضل، عدم التركيز في إنهاء الهجمات كان ينقصنا ورهبة المباراة الأولى أثرت بالسلب على اللاعبين".

وواصل حديثه " آخر ربع ساعة خلقنا الكثير من الفرص والتغييرات تسببت في تنشيط خط الهجوم لكن طريقة لعب منتخب موزمبيق لم تساعدنا".

وأتم تصريحاته " بدأنا من الآن التحضير لمباراة نيجيريا، وسنحاول اللعب بنفس الروح التي قدمناها اليوم".