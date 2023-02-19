الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بالصور.. الكاتب والإعلامى محمد فودة يقدم واجب العزاء للفنانة إيناس كامل فى وفاة والدها

محمد فودة يقدم واجب
محمد فودة يقدم واجب العزاء للفنانة إيناس كامل

حرص الكاتب والإعلامي محمد فودة على تقديم واجب العزاء للفنانة إيناس كامل، فى وفاة والدها، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، مؤكدا أن الراحل ترك وراءه ذكرى طيبة لرجل فاضل سوف تظل سيرته العطرة تعيش فى نفوس كل من تعامل معه عن قرب.

وكان على رأس الحضور أيضاً ماهر فودة نجل الإعلامى والكاتب محمد فودة، والنجمة دينا فؤاد، وحسن الرداد، وعزوز عادل والمخرج أحمد نور.


ورحل عن عالمنا محمد سعيد كامل والد الفنانة إيناس كامل، يوم الخميس الماضي بعد معاناة مع المرض، وشيع جثمانه من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر.
 


من جهة أخرى، تشارك إيناس كامل في مسلسل "الأصلي" الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc، ومنصة واتش إت، وتجسد دور "محامية" وهي شقيقة فاطمة الأصلي خلال أحداث العمل، من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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