الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة غريق من المجرى المائى لترعة الإبراهيمية بالمنيا

غريق
غريق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا جثة غريق من داخل المجري المائي لترعة الإبراهيمية، أمام قرية المودة التابعة لمركز بني مزار، بشمال المحافظة، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، ويأتي حادث الغرق بعد مرور يوم واحد على انتشال جثتين لشاب وسيدة مجهولة الاسم والعنوان من نفس الترعة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى  إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة لشخص من داخل المجري المائي لترعة الإبراهيمية، أمام قرية المودة التابعة للوحدة المحلية بأبوجرج في مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية وفريق من إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يدعي "مينا. ح" 39 عامًا، مقيم بقرية منبال بمركز مطاي، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، وتقرر التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، حيث طلبت استكمال التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.

الأنقاذ النهري بالمنيا انتشال جثة غريق المجري المائي لترعة الإبراهيمية قرية المودة بمركز بني مزار اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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