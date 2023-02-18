السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الشيخ البعيد سره باتع».. الباز يكشف تناقضات مصباح قطب عن «الطموح»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقال "الطموح المكبوح"، للكاتب مصباح قطب، كاشفًا حجم التناقضات في حديثه عن أن هذا البلد بلا طموح.

 

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن قطب يرى أن هناك كبحًا للطموح، وإننا "بنعمل دوشة" ونقول الأكبر والأعظم، بينما ضرب مثلا بمهاتير محمد، أنه درب من يعبر المانش ويصعد الهيمالايا وبنى أعلى برج بالعالم، ليقول لشعبه أنتم مثله تستطيعون.

 

وأضاف الباز: "فكرة مصباح قطب فيها بعض التضليل، لأنه  ضرب مثالا بمهاتير محمد بأنه عالج الانكماش الطموحي فبنى أكبر برج في العالم، ليقول لشعبه أنتم مثله تستطيعون، والرئيس عبدالفتاح السيسي، قال نصًا أعلنا عن مشروع قناة السويس الجديدة، وتم تمويله من أموال المصريين بهدف أن يقول لهم "إننا نقدر نعمل".

 

وأردف: "التجربة واضحة، ولا الشيخ البعيد سره باتع؟ اتهام إن فيه كبح للطموح في مصر باطل،  وكلامه إن الأهلي لا يريد أن يفوز بكأس العالم للأندية باطل وظلم، يتحدث عن أن مهاتير محمد درب رياضيين لعبور المانش، ولم ير بطولات الاسكواش المصرية".

 

واستطرد الباز: "ليس لدينا طموح مكبوح، ولكن لدينا مشاكل ضخمة، محتاجين تعليم وتدريب وصحة".

 

وأشار الباز إلى وجود أزمة ثقة بين النظام والنخبة المثقفة من المفكرين والكتاب، لأن طرحهم غير واقعي، ويتهمون البلد بما ليس فيه، يتحدث عن عدم وجود طموح لدى الأدباء والشعراء، بينما يوجد 5 روائيين مصريين حصلوا على جائزة البوكر.

وختم الباز: "كتابات المثقفين لا تلقى صدى لدى المسئولين، لأنها غير واقعية، وغير منصفة، ولا ترى ما يحدث على الأرض، فالطموح في البلد بلا حدود، أحيانا الناس تأخذ على الرئيس إن طموحه بلا حدود".

الباز محمد الباز اخر النهار إدارة التحرير التناقضات مصباح قطب

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