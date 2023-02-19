الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 فبراير 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ويشغل بال قطاع عريض من المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حرصا منهم على الالتزام بتأدية جميع أوقات الصلاة الخمسة في وقتها. 

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في محافظات مصر

وتعرض «الدستور» خدمات مواقيت الصلاة في مستوى جميع محافظات الجمهورية وفق التوقيت المحلي في كل محافظة، في اليوم الأحد 19 فبراير 2023.

محافظة القاهرة
صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٥:٤٥ م
صلاة العِشاء ٧:٠٣ م

الإسكندرية
صلاة الفجْر ٥:١٢ ص
الشروق ٦:٤٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٤ م
صلاة العَصر ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب ٥:٤٩ م
صلاة العِشاء ٧:٠٨ م

أسيوط 
صلاة الفجْر ٥:٠٧ ص
الشروق ٦:٣٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١١ م
صلاة العَصر ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب ٥:٤٩ م
صلاة العِشاء ٧:٠٥ م

أسوان
صلاة الفجْر ٥:٣٤ ص
الشروق ٦:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م
صلاة العَصر ٣:٥٥ م
صلاة المَغرب ٦:٢٠ م
صلاة العِشاء ٧:٣٤ م

بني سويف
صلاة الفجْر ٥:٠٧ ص
الشروق ٦:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٠ م
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٥:٤٧ م
صلاة العِشاء ٧:٠٤ م

شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٤:٥٤ ص
الشروق ٦:١٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:١٠ م
صلاة المَغرب ٥:٣٥ م
صلاة العِشاء ٦:٥١ م

سوهاج 
صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص
الشروق ٦:٢٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٥:٤٧ م
صلاة العِشاء ٧:٠٢ م

السويس 
صلاة الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:١٥ م
صلاة المَغرب ٥:٤٠ م
صلاة العِشاء ٦:٥٨ م

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موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 وأفضل الأدعية

المنصورة 
صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤٣ م
صلاة العِشاء ٧:٠٢ م

الأقصر 
صلاة الفجْر ٤:٥٩ ص
الشروق ٦:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤٤ م
صلاة العِشاء ٦:٥٩ م

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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