السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا وفرنسا تتفقان على تعميق التعاون من أجل نمو اقتصاد أفريقيا

إيمانويل ماكرون وكامالا
إيمانويل ماكرون وكامالا هاريس

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس يوم الجمعة أثناء لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ميونيخ بألمانيا على أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا لحربها ضد أوكرانيا.

وشددت هاريس مجددًا على أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك- وفق بيان نشره موقع البيت الأبيض.

وناقشا الجانبان الخطوات التالية في الرد الموحد في القضية الأوكرانية، كما أكدا على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحثا الطرفان التحديات التي تطرحها جمهورية الصين الشعبية بما في ذلك أهمية التمسك بالنظام القائم على القواعد واتفقا على الحفاظ على التوافق الوثيق.

وأشارت هاريس إلى أهمية أفريقيا واتفقا على تعميق التعاون من أجل النمو الاقتصادي في القارة، كما ناقشا التعاون عبر الأطلسي في معالجة أزمة المناخ وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وبدوره، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة في ميونيخ بنظيرته الألمانية أنالينا بربوك حيث أعرب عن شكره لألمانيا على تعاونها الوثيق ودعمها القوي لأوكرانيا بما في ذلك المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية.

وشدد بلينكين على التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) والترحيب بالسويد وفنلندا في الحلف بأسرع ما يمكن.

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال تغير المناخ ومساعدة مولدوفا على تلبية احتياجاتها من الطاقة وإدارة التحديات العالمية التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم السبت 18 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

من بينها الاحتفال بـ«الإسراء والمعراج».. أمسيات فنية وثقافية اليوم

الأقمار الصناعية ترصد وصول مقاتلات روسية متطورة لإيران

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 فبراير 2023

«الخزانة الأمريكية» تحذر الشركات من التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا 

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق دولي في تفجيرات «نورد ستريم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسبانية تستنكر قرار «برشلونة» بتعليق علاقاتها مع إسرائيل

«الدولة الرابعة».. لماذا تهتم إسرائيل بالتطبيع مع السودان؟

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»