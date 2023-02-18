أمريكا وفرنسا تتفقان على تعميق التعاون من أجل نمو اقتصاد أفريقيا

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس يوم الجمعة أثناء لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ميونيخ بألمانيا على أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا لحربها ضد أوكرانيا.



وشددت هاريس مجددًا على أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك- وفق بيان نشره موقع البيت الأبيض.



وناقشا الجانبان الخطوات التالية في الرد الموحد في القضية الأوكرانية، كما أكدا على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.



وبحثا الطرفان التحديات التي تطرحها جمهورية الصين الشعبية بما في ذلك أهمية التمسك بالنظام القائم على القواعد واتفقا على الحفاظ على التوافق الوثيق.



وأشارت هاريس إلى أهمية أفريقيا واتفقا على تعميق التعاون من أجل النمو الاقتصادي في القارة، كما ناقشا التعاون عبر الأطلسي في معالجة أزمة المناخ وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.



وبدوره، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة في ميونيخ بنظيرته الألمانية أنالينا بربوك حيث أعرب عن شكره لألمانيا على تعاونها الوثيق ودعمها القوي لأوكرانيا بما في ذلك المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية.



وشدد بلينكين على التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) والترحيب بالسويد وفنلندا في الحلف بأسرع ما يمكن.



كما ناقش الجانبان التعاون في مجال تغير المناخ ومساعدة مولدوفا على تلبية احتياجاتها من الطاقة وإدارة التحديات العالمية التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية.



