السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل وصول جثمان الكاتب الصحفى مرسى عطالله لمطار القاهرة الدولى

الكاتب الصحفي مرسي
الكاتب الصحفي مرسي عطالله

استقبل مطار القاهرة الدولي، جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر يناهز 80 عامًا.

وبحسب مصادر بالحجر الصحي في مطار القاهرة، وصل جثمان مرسي عطالله، على متن طائرة مصر للطيران القادمة من جنيف، وجاري إنهاء إجراءات وصول الجثمان استعدادا لتسليمه إلى أسرته في الصباح الباكر في مطار القاهرة.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الكاتب الصحفي الراحل الجثمان، صباح السبت، من باب 35 التابع لقرية البضائع بمطار القاهرة، ويكون في استقباله أيضا أسرة مؤسسة الأهرام؛ استعدادا لتشييع الجثمان وخروج الجنازة من الأهرام.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي ، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ الكاتب الصحفي مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، مؤكدة أنه كان واحداً من جيل عمالقة الصحافة الذين تخرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة، رحم الله الكاتب الكبير، قيمة وقامة صحفية وإعلامية رفيعة المستوى، وله إسهامات بارزة ومتعددة في العمل الصحفي، وتاريخه الصحفي والأدبي  حافل بالعمل والعطاء.

وتوفى الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك بعد مسيرة مهنية كبيرة شغل خلالها العديد من المواقع القيادية كان آخرها رئيس مجلس إدارة الأهرام.

مطار القاهرة الدولي الكاتب الصحفي مرسي عطالله مؤسسة الأهرام الأسبق مطار القاهرة مصر للطيران

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