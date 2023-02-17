هالة عدلى حسين توضح لنا تفاصيل حملة إنقاذ السيدات من سرطان عنق الرحم

أوضحت الدكتورة هالة عدلي حسين، سكرتير عام الجمعية المصرية منظار عنق الرحم، تفاصيل حملة إنقاذ السيدات من سرطان عنق الرحم، قائلة: "منذ عامين وأنا أقوم بعمل حملات توعية على قدر مستوى المجتمع المدني، وعلى قدر إمكانياتنا، أنشأنا منصة عربية تابعة لجامعة الدول العربية ونعمل عليها لأنها تعتبر اتحاد عربي، بالإضافة إلى وزارة التضامن من خلال الجمعيات الأهلية".

وأضافت الدكتورة هالة خلال لقائها ببرنامج مكم، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن كل هذه الجهود كانت على نطاق فردي، لافتة إلى أن بداية معرفتها بالموضوع كانت "فاكسيرا" المصل واللقاح، حيث كنت عضو منتدب في شركة خدمات الدم بداخل المصل واللقاح، واكتشفت أنه يوجد تطعيم لسرطان عنق الرحم.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة أخذ هذا التطعيم، من 9 لـ15 سنة، حيث يأخذون جرعتين، وبعد 15 عامًا يأخذون ثلاث جرعات، لافتة إلى أنها اكتشفت أن الناس تأتي لأخذ اللقاح في المصل واللقاح، معقبة: "هذه كانت بداية القصة بمعرفتي بسرطان عنق الرحم وفيروس الـ HPV".