«كابيتانو مصر».. سيد معوض: الشناوى من الناس المؤدبة ومثل أعلى لناس كتير
حل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ومنتخب مصر، ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر".
وعبر كابتن محمد الشناوي، عن سعادته بتجربة "كابيتانو مصر"، مؤكدًا أنها تجربة وفكرة جيدة، خاصة أن الأطفال المشاركين للمرة الأولى يجتمعون ويخوضون مباريات معًا.
وعلق كابتن سيد معوض، على حضور الشناوي، قائلاً: "الشناوي من الناس المؤدبة ومثل أعلى لناس كثيرة جداً".
"كابيتانو مصر"
بدأت فعاليات الحلقة الثامنة عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
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