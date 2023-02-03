الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وسط أجواء حماسية مدربي «كابيتانو مصر» يستغلون فترات الراحة للترفيه

كابيتانو مصر”
كابيتانو مصر”

استغل شادي محمد، ومحمود أبو الدهب، فترة الراحة بين المباريات في برنامج “كابيتانو مصر” للترفيه عن أنفسهم، من خلال لعب بلايستيشن، لتدور الحلقة حول منافسة كروية يكون الجمهور فيها لاعبي الفريقين لتشجيع مدربيهم.

كما درات مباراة بينج بونج بين الفريقين، وسط أجواء حماسية وتشجيع من لاعبي الفريقين.
وخلال الحلقة استعرضت كاميرا "كابيتانو مصر"، الأجواء اليومية الشاقة التي تدور داخل المعسكر لترفيه وخلق أجواء حماسية بين المدربين والفرق.
 

“كابيتانو مصر”

وبدأت فعاليات الحلقة الرابعة عشر، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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