الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. «الحياة» تذيع حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى

الحياة
الحياة

تُذيع شبكة تليفزيون "الحياة" مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، التي انطلقت فعالياتها اليوم، وهي المسابقة التي يُشارك بها 65 متسابقًا من 26 دولة في مسرح المركز الثقافي والترفيهي في بورسعيد.

تُعتبر تلك الدورة السادسة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، هذا العام، أحد أكبر المسابقات الدينية الدولية، وتحمل هذه الدورة اسم الشيخ نصر الدين طوبار.

عكست احتفالية افتتاح المسابقة الطابع الديني والتراثي، مع اتخاذ كافة الجهات المسئولة بالدولة الإجراءات اللازمة لنجاح هذه الدورة من المسابقة.

يُشارك في المسابقة هذا العام متسابقين من مختلف قارات العالم، بعدما حققت الدورات الخمس السابقة من هذه المسابقة نجاحا كبيرا على المستويين الإقليمي والدولي.

أن ا المسابقه المركز الثقافي فل افتتاح قاف شبكة تليفزيون الحياة

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