اختفاء رجل أعمال صينى معروف فى هونج كونج

أعلنت مجموعة مصرفية صينية مهمة خاصة الجمعة في هونغ كونغ عن أن مؤسسها رجل الأعمال الصيني باو فان المعروف جدا في قطاع التكنولوجيا في الصين، مفقود من دون أن تضيف أي تفاصيل.

وباو فان المولود في 1970 هو مؤسس المجموعة المصرفية التجارية الخاصة "تشاينا رينيسانس" المتخصصة في الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا وتشهد أسعار أسهمها تراجعا في بورصة هونغ كونغ الجمعة.

وأشرفت هذه المجموعة على عدد من عمليات الاكتتاب العام لشركات رقمية عملاقة من بينها "جي دي.كوم" المتخصصة بالتجارة الإلكترونية. وتقف وراء عملية اندماج في 2015 بين شركة "ديدي" في قطاع إيجار السيارات ومنافستها حينذاك "كوايدي داشي".

وقالت المجموعة المصرفية ليل الخميس الجمعة إنها "ليست قادرة على الاتصال بـ(رئيس مجلس إدارتها) باو فان"، دون أي توضيح.

وذكرت النشرة الاقتصادية كايتشين أنه يتعذر الاتصال برجل الأعمال منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت أسعار أسهم "تشاينا رينيسانس" الجمعة بنسبة 30 بالمائة في الصباح في بورصة هونغ كونغ. وأغلقت على انخفاض نسبته أكثر من 28 بالمئة.

وقالت المجموعة في بيان إن "تعذر الاتصال" بباو لا يبدو "مرتبطا بنشاط و/أو عمليات الشركة التي تستمر بشكل طبيعي".

ولم تدل المجموعة بأي تعليق ردا على اتصال أجرته وكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة الأنباء المالية بلومبرج عن ويلر تشين المحلل لدى شركة الوساطة "فورسيث بار" أن الغياب الطويل لرئيس مجلس إدارة الشركة الصينية "يمكن أن تكون له تداعيات طويلة الأمد على أسعار السهم لأن باو هو الرجل الرئيسي في الشركة".

ويذكر فقدان باو بحادثة اختفاء رجل الأعمال الكندي الصيني الأصل تشياو جيانهوا في 2017 من فندق في هونغ كونغ. وذكرت وسائل إعلام أن تشياو المعروف بقربه من كبار القادة الشيوعيين الصينيين خطفه عملاء لبكين.

وكان تشياو حينذاك أحد أغنى الرجال في الصين وتقدر ثروته بنحو ستة مليارات دولار. وفي نهاية الأمر، حكم على رجل الأعمال السابق العام الماضي بالسجن 13 عامًا بتهمة الاحتيال.

وقالت "كايتشين" إن السلطات الصينية أوقفت في سبتمبر الماضي رئيس مجموعة "تشاينا رينيسانس" التي يعمل فيها أكثر من 700 موظف في جميع أنحاء العالم ولها مقار في سنغافورة والولايات المتحدة.

ويثير اختفاء باو مخاوف من حملة جديدة للسيطرة على القطاع المالي في الصين حيث يواصل الرئيس شي جينبينغ حملته ضد الفساد.

وردا على سؤال خلال مؤتمره الصحافي الدوري قال وانغ وينبين ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الجمعة إنه "لا يعرف شيئا عن هذه المسألة".

وأضاف "لكن يمكنني أن أقول لكم إن الصين بلد يسوده حكم القانون وتحمي الحكومة الصينية الحقوق المشروعة لمواطنيها وفقا للقانون".