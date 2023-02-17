الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين ونظيره البيلاروسى يبحثان التعاون العسكرى والاقتصادى

الرئيس الروسى
الرئيس الروسى

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو.

وبحث الطرفان فى موسكو اليوم، خلال اللقاء العديد من قضايا التعاون الاقتصادي والعسكري.

وأشار الرئيس الروسي خلال استقباله لوكاشينكو، إلى أنه حضر أمس المؤتمر الصحفي للرئيس البيلاروسي، مؤكدا أن مواقف موسكو تتطابق مع بيلاروس حيال العديد من القضايا.

من جانبه، قال لوكاشينكو إن الاتفاقات مع روسيا في مجال الأمن والدفاع قد نفذت بالكامل في مجال الأمن والدفاع لعام 2022، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وتابع لوكاشينكو "كل ما اتفقنا عليه مؤخرا، منذ حوالي ثلاثة أشهر، بشأن الدفاع والأمن، تحقق بنسبة 100٪ العام الماضي بل أكثر من ذلك".

وأكد رئيس بيلاروس أن برامج الاتحاد بين روسيا وبيلاروس تم تنفيذها بحوالي 80٪، منوها بأن الدول الغربية فشلت في حرمان روسيا وبيلاروس من الفرص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار لوكاشينكو إلى أن حجم التجارة بين روسيا وبيلاروس في عام 2022 بلغ معدلا غير مسبوق عند 50 مليار دولار.

وشدد رئيس بيلاروس على استعداد بلاده لإنتاج طائرات هجومية إلى جانب الدعم التقني المقدم من قبل روسيا.

الرئيس الروسى: الغاز كان وسيظل موردًا قيمًا لفترة طويلة

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الغاز كان وسيظل موردًا قيمًا لفترة طويلة من الزمن.

جاءت تصريحات بوتين خلال مشاركته بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس شركة غازبروم.

وقال الرئيس الروسي فى كلمته: "نعمل على تطوير قطاع الغاز وتمتلك "غازبروم" الكثير من عقود التصدير"، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

من جانبه، قال رئيس شركة غازبروم ألكسي ميللر، روسيا تتقدم في جميع أنحاء الأرض وليس لدينا أي منافس في منطقة القطب الشمالي.

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