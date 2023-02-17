الجمعة 17 فبراير 2023
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تحقيقات ومتابعات

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

أصحاب الحرف عن المجمع الصناعى بسوهاج: يحقق الاستفادة من الطاقة البشرية الهائلة

خالد خيري
خالد خيري

تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على إنشاء المجمعات الحرفية الصناعية بالمحافظات، والتي تهدف إلى تشغيل الشباب في المجالات الحرفية المختلفة.

وتم عقد نقاشات مجتمعية معمقة مع أهل الخبرة والحرف المختلفة، لضمان وضع الأطر والقواعد التي تضمن نجاحها، وتحقق أهدافها وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 في دعم الصناعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية المصرية الهائلة.

ومن أبرز الأمثلة المميزة لنجاح تلك المجمعات، هو المجمع الصناعي الحرفي بقرية عرب بني واصل بمركز ساقلتة في سوهاج على مساحة 600 متر مربع تقريبًا، والذي يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، ويضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة بالطابقين، ويستهدف تشغيل من 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف المتنوعة من مركز ساقلتة.

خالد خيري، 39 عامًا - من محافظة سوهاج، أكد أن النقاش المجتمعي حول طرق الاستفادة من ذلك المجمع أمر في غاية الأهمية، لأنه سيسمح بتوظيف الأيدي العاملة في الحرف المناسبة لها، مشيرًا إلى أن المجمع يدعم نشر فكرة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقق الغاية الأهم بتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية الهائلة في مصر.

وأوضح "خالد"، أن شباب الصعيد يلمسون إرادة الدولة في تطوير مهاراتهم ودعمهم بشتى الطرق حتى يتم منحهم الفرصة؛ للمشاركة في خطط التنمية المستدامة بما يتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم المختلفة، لافتًا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تشير إلى أن فكرة المجمع ستكون ناجحة ومثمرة وتنذر بنتائج عظيمة، ومن أهمها التنوع في الورش المتوفرة في المجمع، وكذلك الدراسة الجيدة التي تمت لكافة أنواع نشاطات الورش الموجودة، لضمان مساهمتها في دعم تنمية المحافظة بما يتوافق مع الموارد والأصول التي سيتم استغلالها ضمن خطة المحافظة.

التنمية المستدامة الأيدي العاملة الصغيرة ومتناهية الصغر الصناعات الصغيرة خطط التنمية المستدامة متناهية الصغر محافظة سوهاج ومتناهية الصغر

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