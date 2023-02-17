من بينها مسجد «الإمام الطيب».. الإمارات تدشن بيت العائلة الإبراهيمية «صور»

‎دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة، بيت العائلة الإبراهيمية؛ والذي يضم ثلاث دور عبادة، مسجدًا وكنيسة وكنيسًا، ليكون منارة جديدة للحوار والمعرفة، ومن المقرر أن يبدأ استقبال زواره في الأول من مارس المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن بيت العائلة الإبراهيمية يعكس رؤية دولة الإمارات وقيمها لتلاقي الإنسانية وحوار الثقافات، والتنوع الذي تتسم به الدولة، مكرسًا جهوده لتعزيز التعايش السلمي للأجيال المقبلة، ومستلهمًا مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا (فرنسيس)، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في أبوظبي عام 2019.

‎ ويضم بيت العائلة الإبراهيمية دور عبادة ثلاثة، هى مسجد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وكنيسة قداسة البابا (فرانسيس)، وكنيس (موسى بن ميمون)، وتتيح هذه المرافق الثلاثة للزوار فرصة الاستفادة من الخدمات الدينية التي توفرها، وممارسة شعائرهم وعباداتهم، كما يمكنهم حجز الجولات الإرشادية، والمشاركة في الاحتفالات الدينية، والاطلاع على المعتقدات الإيمانية والدينية المختلفة.

‎من جهته، قال الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق: "إن بيت العائلة الإبراهيمية يأتي ترجمة حقيقية لبنود وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تدعو إلى ضمان التسامح والتعايش المشترك، وكفالة حرية العقيدة وحماية دور العبادة، وهذا البيت هو نموذج للتعايش والتقارب والاحترام المتبادل من أجل الإنسان".

ويضم بيت العائلة الإبراهيمية ملتقى ومعرضًا وحديقة، حيث يوفر الملتقى منصة للحوار المفتوح وتبادل المعارف والخبرات والتجارب، كما يدعو المعرض العام إلى التأمل في عبادات ومعتقدات الديانات الإبراهيمية، بينما توفر الحديقة والملتقى منصة للقاءات الحوارية والندوات العامة ومبادرات الشباب، حيث سيسهم برنامج الفعاليات الحافل في تعزيز تبادل المعرفة والتفاهم المشترك بين الأديان.

‎ يذكر أن دور العبادة الثلاث، متساوية الأحجام والمكانة، في رمزية تعكس الديانات الثلاث على اختلافها والتي صممها المهندس المعماري العالمي، السير ديفيد أدجايي، لتجسد القواسم المشتركة بين الديانات الإبراهيمية الثلاث من خلال أبعادها الخارجية العامة، مع استخدام الرموز المعمارية والفردية التي تميز كل نمط معماري لكل ديانة على حدة، يأخذ كل منها شكل مكعب يبلغ عمقه (30) مترًا، وعرضه (30) مترًا وارتفاعه (30) مترًا، يتجه المسجد باتجاه مكة، بينما تتجه الكنيسة نحو الشرق، أما الكنيس فيتجه نحو القدس، بينما تعكس الحديقة التي تربط المباني الثلاثة، رمزية الحدائق ودلالاتها الإيمانية التي تحفل بها الديانات الثلاث.