خالد داغر: قناة الحياة كان لها أثر كبير في نجاح مهرجان القلعة

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن قناة الحياة كان لها أثر كبير في نقل مهرجان القلعة للجمهور ونجاحه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، كنت محظوظ لنشأتي في منزل يرتاده معظم الفنانين.

وأشار إلى أنه لم يكن مخططاً لي تعلم الموسيقى ووالدي لم يفرض علينا الفن، موضحاً أنه في بداياته عزف الكورنو وهي من آلات النفخ.

ولفت خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إلى أن أغنية مغرور لعبد الحليم حافظ من الأغاني الشرقية القليلة التي استخدمت فيها آلة الكورنو، موضحاً أنه تحول لعزف التشيلو بالمصادفة.

وأكد أن التراث المصري معظمه غنائي وألحانه واحدة بعكس الموسيقى الغربية، مشيراً إلى أنه لكل طالب طريقة خاصة في التعلم وهو ما يخلق مساحة للتأمل والمتعة.