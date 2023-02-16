«صنايعية مصر» يكشف سر ارتباط كولونيا «3 خمسات» بعيد الأم

كشف الكاتب عمر طاهر، سر ارتباط كولونيا "3 خمسات" بعيد الأم، في وقتها مؤكدًا أن حمزة الشبراويشي صاحب المصنع، كان جزء من دعايته أن يقوم بعمل نافورة من الكولونيا بأرض المعارض في الجزيرة تضخ بالكولونيا طوال اليوم.

وأضاف "طاهر"، خلال حلقة برنامج "صنايعية مصر"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن كولونيا 3 خمسات، فتحت الباب وقتها لظهور العديد من المنتجات العطرية الأخرى، كما أن حمزة الشبراويشي، تلقى العديد من العروض لبيع مصنعه واسمه التجاري.

وأشار إلى أن حمد عبود باشا، عرض على "الشبراويشي"، بيع المصنع له وكان يزيد السعر يوميًا ولكن "الشبراويشي كان مؤمنًا أن المصنع لا يباع ولا يُسعر.

إصابة الشبراويشي بجلطة

وأكد أنه في عام 1965، حالة "الشبراويشي" بدأت تأخذ منحنى آخر خاصة أنها كانت سنة غريبة وذلك بعد فوز الاتحاد السكندري ببطولة الدوري للمرة الأولى، وتحديد الرئيس جمال عبدالناصر، لإقامة كمال الدين حسين، عضو مجلس قيادة الثورة، والذي شغل العديد من المناصب ومنها وزير الشئون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والمجلس الأعلى للفنون والآداب، وكان الحدث الأشهر كذلك هو وفاة الملك فاروق، في إيطاليا وفي هذه السنة أصيب "الشبراويشي" بجلطة وشفي منها ولكن ظل متوعكًا منها واضطر للسفر لفرنسا للعلاج.